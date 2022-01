De Vries na droomstart nieuw seizoen: "Het is een fantastisch gevoel"

Regerend FE-kampioen Nyck de Vries kende een droomstart van het nieuwe seizoen. De Mercedes-Benz-EQ-coureur won de openingsrace op het Riyadh Street Circuit in Saoedi-Arabië. De Nederlander kon niks anders dan zeer tevreden zijn na een matig begin van het weekend.

"Dit is het soort start van een seizoen waar ik echt van hou: een sterke prestatie met een aanzienlijk aantal punten", zei De Vries tegenover de internationale pers. "Na mijn fout vrijdag in de eerste vrije training, komt dit resultaat als een enorme opluchting voor mij. We gebruikten FP2 om ons optimaal voor te bereiden en gingen door met een goede kwalificatie."

De Nederlander vervolgt: "Het is een fantastisch gevoel om de openingsrace hier in Diriyah opnieuw te winnen. Het is een geweldig resultaat voor het team en ik ben erg blij voor hen. We hebben hier de afgelopen winter hard voor gewerkt, maar we weten ook dat de Formule E een erg competitief kampioenschap is. Zondag moeten we alles weer geven als we een goed resultaat willen behalen in de tweede race van het seizoen."

De tweede E-Prix staat zaterdagavond gepland om 18.04 uur Nederlandse tijd. De kwalificatie begint om 13.30 uur. De wedstrijd is te volgen op Ziggo Sport en Eurosport.