'Ludieke' Hill legt hoofd op hakblok na tweet over Hamilton-fans

Damon Hill, de wereldkampioen van 1996, kreeg veel kritiek na zijn eerdere tweet over dat fans Lewis Hamilton moeten stoppen met mokken over de gebeurtenissen in Abu Dhabi en adviseerde vooruit te kijken naar het seizoen van 2022.

Als respons op alle kritische reacties kwam Hill met een opmerkelijke poll in tweet waarin je kan wensen of de Brit dood moet of niet. "Wat betreft Abu Dhabi, voor alle duidelijkheid, mijn punt is dit; er is niets dat het resultaat zal veranderen. Enorm schadelijk voor de F1 en voor Lewis. Het is klaar. We kunnen de klok niet terugdraaien. En het was niet mijn schuld! OKE? Dus leg de hooivorken neer, alsjeblieft. Als je wilt klagen, stem dan hieronder #f1

On Abu Dhabi, for clarity, my point is this; there is nothing that will change the result. Enormously damaging for F1 and for Lewis. Its done. We cannot turn the clock back. And it wasn't my fault! OK? So put the pitch forks down, please. If you want to complain vote below #f1