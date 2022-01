Mercedes deelt felicitaties voor jarige Toto Wolff

Het is een feestelijke dag bij het team van Mercedes. Teambaas Toto Wolff heeft vandaag namelijk een speciale dag: De Oostenrijker is vandaag namelijk 50 jaar geworden. Zijn team is dan ook trots op de teambaas en feliciteert hem op zeer hartelijke wijze op de sociale media.

Het regent felicitaties voor Wolff. Naast zijn eigen team laten ook enkele sponsors en de motorsport tak van Mercedes hun verjaardagswensen achter. Wolff heeft ongetwijfeld een nogal roerige periode achter de rug, het mislopen van de wereldtitel van Lewis Hamilton kwam hard aan. De manier waarop dat gebeurde zorgde voor woede bij Mercedes en Hamilton.