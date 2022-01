Prost hekelt overvolle kalender: "Formule 1 moet uitzonderlijk blijven"

De kalender voor het aankomende Formule 1-seizoen is goed gevuld. De koningsklasse van de autosport zal ,als alles goed gaat, 23 races gaan rijden dit jaar. Het is een overvolle kalender en de heren coureurs en de teams zullen veel moeten reizen naar alle circuits. Niet iedereen is daar heel erg tevreden mee.

Dit jaar zal de Formule 1 voor het eerst racen in Miami. Verder keren de welbekende circuits in Melbourne, Singapore en Suzuka weer terug op de kalender. Ook Imola is weer van de partij. Hierdoor loopt het aantal races dus al snel op. Nog niet eens zolang geleden was het al bijzonder dat er 20 races op de roller stonden. Er zijn dan ook kritische geluiden op de volle kalender.

Zwaar

Viervoudig wereldkampioen Alain Prost is één van de grootste criticasters. De Fransman was te gast in de podcast 'In The Fastlane' waar hij zijn frustratie uit: "Drieëntwintig races is heel erg veel. Het is heel erg lastig voor de teams, lastig voor iedereen die de sport achteraan reist. Het is ook lastig voor de monteurs, engineers en teambazen die naar alle races gaan, die verkeren ook niet altijd in de beste conditie. Als je daar aan denkt, dan is het heel, heel erg zwaar."

Triple Headers

Ook de triple headers vallen niet bepaald in de smaak bij Prost. De Fransman is ongekend uitgesproken, hij is zeer kritisch. Hij deelt zijn mening op dit punt: "De Formule 1 moet uitzonderlijk blijven. Ik kan het mij nog herinneren, niet dit jaar maar de eerste keer dat we drie races hadden. Zelfs ik verloor toen mijn interesse een beetje want het zat zo dicht op elkaar."