Wereldwijde kijkcijfers Formule 1 schieten omhoog

Het afgelopen Formule 1-seizoen kende een waanzinnige ontknoping. Na een lange titelstrijd moesten Max Verstappen en Lewis Hamilton hun duel beslissen tijdens de seizoensfinale in Abu Dhabi. Het verhaal is inmiddels bekend, Verstappen verschalkte zijn rivaal in de allerlaatste ronde. Hierdoor kwam de Nederlander als winnaar uit de bus.

Vele miljoenen mensen hebben de bloedstollende ontknoping aanschouwd vanaf de bank. De kijkcijfers in Nederland waren bizar hoog en de race verbrak alle records. Maar nu blijkt dat niet alleen de Nederlanders massaal voor de buis zaten om de seizoensfinale te bekijken, wereldwijd werd er een miljoenenpubliek bereikt.

Megalomaan

Volgens het doorgaans goed ingevoerde Auto, Motor und Sport schoten de kijkcijfers omhoog. Vergeleken met de Grand Prix van Abu Dhabi van 2020 stegen de kijkcijfers dit jaar met 97 procent. Vanzelfsprekend komt dit door het spannende titelduel waar wereldwijd veel aandacht naar uitging, wat zich dus uitbetaalde in megalomane kijkcijfers.

Netflix

Maar er was meer goed nieuws voor de sport. Het aantal mensen dat naar de races keek in dit seizoen steeg namelijk ook. Volgens AMuS keken er namelijk 13 procent meer mensen naar het seizoen vergeleken met een jaar eerder. Mogelijk heeft de Netflix-serie 'Drive to Survive' ook bij gedragen aan de groeiende populariteit.

Liberty Media

De cijfers zijn goed nieuws voor Formule 1-eigenaar Liberty Media. De Amerikanen kunnen blij zijn met de stijgende lijn. Ze kunnen ook tevreden zijn met de digitale cijfers. Ook het aantal kijkers dat via het internet meekeek schoot omhoog.