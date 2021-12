Ecclestone ziet Hamilton wel stoppen: "Gaat zijn droom van fashion ondernemer najagen"

Het lijkt er nog steeds op dat Lewis Hamilton zwaar teleurgesteld is na het mislopen van de wereldtitel in Abu Dhabi. De Britse zevenvoudig wereldkampioen zwijgt sindsdien in alle toonaarden en er zijn zelfs twijfels over zijn toekomst. Het is volgens sommigen namelijk niet zeker dat hij in 2022 weer op de grid staat.

De normaal online actieve Hamilton is nu al enkele weken muisstil op social media. De Brit heeft zich ook in het openbaar amper uitgesproken en zelfs zijn teambaas Toto Wolff sprak hardop uit dat hij hoopte dat Hamilton door zou gaan. De zevenvoudig wereldkampioen heeft dan wel een doorlopen contract, het is maar de vraag of hij zich kan opladen voor nog een seizoen.

Begrijpelijk

Voormalig Formule 1-kopstuk Bernie Ecclestone denkt het antwoord op dit vraagstuk wel te weten. De Brit bespreekt de kwestie met het Zwitserse Blick. Hij weet niet wat er aan de hand is: "Ik heb geen idee maar ik denk dat hij niet terugkomt. Zijn teleurstelling is echt te groot. Dat kan je ergens ook wel begrijpen."

Fashion

De Brit heeft contact gezocht met Hamilton maar kreeg alleen diens vader aan de lijn. Ecclestone werd niet veel wijzer door het gesprek. Wel denkt hij te weten wat Hamilton gaat doen na zijn loopbaan: "Hij heeft zeven titels, net als Michael Schumacher. Het is tijd dat Hamilton zijn droom gaat najagen en een fashion ondernemer gaat worden."