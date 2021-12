Voormalig engineer Verstappen ziet enorme groei: "Hij was jong en verlegen"

Max Verstappen pakte dit jaar op een zinderende wijze de wereldtitel in de Formule 1. De Nederlander is pas 24 jaar er heeft dus nog genoeg tijd om allerlei records te breken. Toch rijdt hij al sinds 2015 in de Formule 1 en heeft hij dus al de nodige ervaring in de koningsklasse van de autosport.

Verstappen kwam de sport binnen als een zeer jonge leeftijd en men twijfelde in eerste instantie aan zijn debuut. Maar in zijn eerste jaar bij Toro Rosso maakte de Nederlander heel erg veel indruk. Hij promoveerde in zijn tweede jaar na slechts enkele races naar het topteam van Red Bull en de rest is eigenlijk geschiedenis.

Introvert

In zijn eerste jaar bij Toro Rosso werkte Verstappen samen met de ervaren engineer Xevi Pujolar. De Spanjaard zag dat de Limburger in het begin van zijn carrière een heel ander soort persoon was. In gesprek met Gazzetta dello Sport legt hij het uit: "Hij was toen nog heel erg jong en verlegen. Hij sprak maar heel erg weinig en hij was nogal introvert."

Normale gast

Maar Pujolar zag dat Verstappen achter het stuur veranderde in een ander persoon. "Zijn manier van zich uitdrukken was zichtbaar op de baan en daar waren geen woorden voor nodig. Een normale gast die de beste werd in zijn categorie. Buiten het circuit was hij zoals hij nu is, hij had een paar passies waarin hij geïnteresseerd was."