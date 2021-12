Verstappen kijkt terug op Saoedisch sleutelmoment: "Moet ik dan gaan stilstaan?"

Max Verstappen kroonde zich dit seizoen voor het eerst tot wereldkampioen in de Formule 1. Dat verliep niet zonder slag of stoot want de Nederlandse Red Bull-coureur vocht een hels duel uit met zijn grote titelrivaal Lewis Hamilton. Meerdere malen liep het duel nogal uit de hand waardoor er haast een legendarische status om de strijd hangt.

Tijdens de Saoedische Grand Prix in Jeddah bereikte het duel een kookpunt. Verstappen en Hamilton vochten ronden lang een bizar duel uit op het snelle en gevaarlijke circuit. Na een lang duel probeerde Hamilton zijn concurrent te verschalken en dat kwam hem duur te staan. Ze gingen beide wijd en Verstappen moest zijn plekje teruggeven, Hamilton lette echter niet op en reed tegen de Nederlander aan.

Vliegen

In een eindejaarsgesprek met Ziggo Sport kijkt Verstappen terug op de sleutelmoment in de kampioensstrijd. Tijdens de race snapte hij er geen snars van: "Ik wilde hem erlangs laten maar hij kwam er maar niet langs. Dan ,ja, toen wilde ik afremmen en ging ik alleen maar langzamer en langzamer rijden. Uiteindelijk wilde hij er niet voorbij. Moet ik dan gaan stilstaan? Als ik hem was zou ik er voorbij vliegen."

Miscommunicatie

Tijdens de race had Verstappen geen idee waarom Hamilton tegen hem aan reed. Nu, enkele weken later weet hij dit echter wel: "Mercedes had de informatie nog niet gekregen, ze wisten nog niet dat ik ze voorbij moest laten. Daar zat dus wat miscommunicatie in."