Glock haalt uit naar wedstrijdleiding: "Gevoel dat de FIA eigen regels niet kent"

De titel-thriller in Abu Dhabi paste precies bij het verloop van het seizoen. In de allerlaatste ronde wist Max Verstappen zijn titelrivaal Lewis Hamilton in te halen. De Nederlander pakte hierdoor de wereldtitel en bij de tegenstander was er vooral veel woede. Men was het namelijk niet eens met enkele beslissingen.

Het was immers zo dat de safety car net de baan had verlaten. In de absolute slotfase crashte Nicholas Latifi waardoor de safety car de baan op moest komen. Na wat onduidelijkheden besloot de wedstrijdleiding dat de 'lapped cars' de safety car toch mochten inhalen. Direct na dit bericht kwam ook het bericht dat de safety car naar binnen kwam en dit was de bron van het chagrijn.

Ook oud-coureur en analist Timo Glock snapte er niets van. Bij de Duitse tak van Sky Sports was hij fel: "Ik heb het gevoel dat de FIA haar eigen regels niet kent. Natuurlijk is het een belangrijke beslissing om te nemen voor de FIA en de stewards. Maar ze moeten ook weten wat er in hun eigen regelboek staat en wat ze op dat moment moeten beslissen."

Regels niet beschikbaar

Mercedes dacht er precies hetzelfde over en tekende protest aan tegen de ,in hun ogen, verkeerd uitgevoerde safety car-procedure. Glock denkt ook dat er fouten zijn gemaakt: "Blijkbaar waren de regels op dat moment niet direct beschikbaar, het hele plaatje was niet beschikbaar. Mogelijk zijn er toen verkeerde beslissingen genomen."