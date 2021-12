Nyck de Vries maakt succesvolle IndyCar-meters

De Amerikaanse IndyCars blijven een interessante optie voor veel coureurs, steeds meer getalenteerde Europese coureurs proeven aan de klasse. Eerder testte Nico Hülkenberg al een IndyCar en nu hebben ook Stoffel Vandoorne en Nyck de Vries hun kunsten laten zien in de bloedsnelle Amerikaanse bolides.

De Nederlandse Formule E-coureur reed een test voor Meyer Shank Racing op de Sebring International Raceway. De Vries reed 62 rondjes in de zwart-roze bolide. Hij liet direct zijn talent zien en noteerde de snelste tijd van de test op de korte variant van het circuit van Sebring.

Teameigenaar Michael Shank was heel erg tevreden met de prestaties van de Vries. Tegenover Motorsport.com spreekt hij zich uit: "Hij is echt heel erg goed. Het is moeilijk om te zeggen waar hij zal eindigen want hij is nog steeds bezig met zijn loopbaan in Europa. Maar we wilden hem in actie zien met het oog op de toekomst."