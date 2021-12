Villeneuve ergert zich dood in Jeddah: "Willen we goede sport? Of willen we een Hollywood-show?"

De gebeurtenissen in Jeddah maakten veel tongen los. Titelrivalen Max Verstappen en Lewis Hamilton vochten een fel duel uit waarbij alles geoorloofd leek. De race werd ook nog ontsierd door twee rode vlaggen en bizar veel Virtual Safety Car-periodes, het was een spektakel maar men twijfelt of het echt goede reclame was voor de sport.

Het titelgevecht tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton werd in Jeddah op scherp gezet. De twee kemphanen vochten op zeer stevige wijze en raakten elkaar nadat Verstappen afremde en Hamilton dit te laat zag. De reacties van de twee teams waren veelzeggend.

Karten

Enkelvoudig wereldkampioen Jacques Villeneuve is het langzamerhand een beetje zat aan het worden. Hij reageert nogal uitgesproken bij Autosport: "Dit was geen Formule 1, dit was gewoon karten. Alles was fout. Ik weet niet zeker wat ik moet zeggen. Het is moeilijk om neutraal te blijven, het is lastig om te reageren en dan als neutraal te worden gezien. Je wordt altijd gezien als iemand die een kant kiest en dan wordt het te veel."

Hollywood

De Canadees zag het spektakelstuk maar vraagt zich af of het iets met sport te maken had. Hij is duidelijk: "Willen we goeie sport en goede Formule 1? Of willen we een Hollywood-show? Als je een Hollywood-show wilt, dan was het fantastisch. Maar was het waar de Formule 1 om gaat? Ik weet het niet. Ik denk dat Frank Williams zich omdraait in zijn graf als hij deze race had gezien."