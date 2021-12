Wolff vreest 'rommeltje' in Abu Dhabi: "Vertrouw op zelfregulerend systeem"

De grote winnaar van de Saoedische Grand Prix was Lewis Hamilton. De Britse Mercedes-coureur versloeg Max Verstappen na een gigantisch titanduel op het Jeddah Corniche Circuit. Hierdoor kwam hij op gelijke hoogte in punten met Verstappen en wordt het kampioenschap aankomende week in Abu Dhabi beslist.

Het zal een waar spektakelstuk worden want de tweede titelfavorieten leven op gespannen voet met elkaar. Het is dan ook de hoop dat de twee kemphanen de strijd op een sportieve manier tot een einde brengen in het Emiraat.

Rommeltje

Mercedes-teambaas Toto Wolff hoopt dat alles goed gaat in Yas Marina. Tegenover Motorsport.com spreekt de Oostenrijker zich en refereert hij naar de gebeurtenissen in Jeddah: "Ik denk dat dit soort rijstijlen ook bestraft gaan worden in Abu Dhabi. Al dat gaat gebeuren gaat het een groot rommeltje worden in Abu Dhabi."

Aanrijding

Wolff zou er niet zo blij mee zijn als de titelrace wordt beslist door een crash. Hij spreekt zijn vurige hoop uit: "Deze kampioensstrijd verdient het niet dat het beslist wordt door een aanrijding. Ik vertrouw op het zelfregulerende systeem."