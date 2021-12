Todt moet niets weten van kritiek op Saoedische GP: "Moeten ons niet teveel met politiek bezig houden"

Dit weekend rijdt de Formule 1 voor het eerst in Saoedi-Arabië. De komst van de sport naar dit fel bekritiseerde land kreeg bakken met commentaar. Het land staat nou niet bekend als een hoogvlieger op het gebied van mensenrechten en de gang naar het land rijmt ook niet met de 'We Race As One'-campagne.

Voorafgaand dit weekend riepen mensenrechten organisaties de coureurs op om zich uit te spreken. Amnesty International liet in Nederland weten graag in gesprek te willen met Max Verstappen. Lewis Hamilton draagt ook dit weekend zijn regenbooghelm en Sebastian Vettel ging karten met Saoedische vrouwen en draagt weer zijn regenboogschoenen.

Politieke dingen

Afzwaaiend FIA-president Jean Todt is in ieder geval van mening dat de koningsklasse van de autosport zich niet té politiek moet gedragen. Bij het Amerikaanse CNBC spreekt hij zich uit: "Saoedi-Arabië kon tot 2018 geen internationale evenementen organiseren omdat vrouwen er niet mochten autorijden. Nu mogen ze dat wel, dus er is het één en ander veranderd. Maar we moeten ons niet met teveel politieke dingen bezig houden."

Protesteren

Todt maakt heel duidelijk dat de Formule 1 en politiek elkaar niet te veel voor de voeten moeten lopen. Hij is stellig: "Autosport moet niet worden gebruikt als een politiek platform. We gaan inderdaad naar een aantal landen voor wat twijfels zijn over de gang van zaken. We geven mensen de kans om te praten en we geven een beeld van het land. Er is een volledige vrijheid voor iedereen die wil praten. Als iemand wil protesteren, dan mag dat."