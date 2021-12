Honda houdt rekening met topsnelheden-festijn: "Nog nooit zo'n lay-out gezien"

Het Jeddah Corniche Circuit is een grote onbekende voor de Formule 1-teams, coureurs en motorleveranciers. Het is in ieder geval wel duidelijk dat het hoogstwaarschijnlijk een bloedsnel rondje gaat worden, iets wat de teams op de simulator aan de lijve hebben ondervonden.

Ook bij het team ,Red Bull Racing, van titelfavoriet Max Verstappen zijn er nog genoeg vraagtekens. Motorleverancier Honda volgt de ontwikkelingen op de voet want de kans is groot dat de baan veel gaat vragen van de vlotte krachtbronnen. Het lijkt er immers op dat de topsnelheden zeer, zeer hoog gaan liggen.

Tanabe

Honda-kopstuk Toyoharu Tanabe houdt in ieder geval zijn ogen open. De Japanner spreekt zich uit in gesprek met zijn landgenoten van AS-Web: “Ik heb nog nooit zo’n lay-out gezien. De rechte stukken worden hier afgewisseld met hele snelle bochten. Je hoeft niet eens veel te sturen in de bochten hier. Er zijn een paar langzame bochten en er zal veel worden gevraagd van de wagen.”

Vol gas

Tanabe weet dat het waarschijnlijk een pijlsnel weekend gaat worden. Hij maakt zijn borst in ieder geval nat: “We verwachten dat we een hoog percentage vol gas gaan rijden. Volgens de simulaties wordt het moeilijk. Maar een voorspelling doen wordt ook lastig omdat we niet weten hoe de baan zich qua grip ontwikkeld.”