Hamilton niet te spreken over valsspeel-verhalen

Dit weekend vervolgen Lewis Hamilton en Max Verstappen hun enorm spannende titelstrijd in Saoedi-Arabië. De strijd is zeer spannend en wordt dan ook met kritische ogen bekeken door zo ongeveer de halve wereld. Niet alleen de twee coureurs zijn immers fel aan het duelleren, hun teams kunnen er ook wat van.

Bij Red Bull Racing kijkt men vooral met argusogen naar de Mercedes van Lewis Hamilton. De renstal van Verstappen heeft namelijk al geruime tijd het vermoeden dat het geen zuivere koffie is. Bij het andere kamp maakt men zich vooral kwaad over deze beschuldigingen en klagen ze steen en been over mogelijk onsportieve acties van Verstappen.

Valsspelen

Hamilton zelf staat echter iets anders in de strijd. Volgens de zevenvoudig wereldkampioen hoort zo'n duel er nou eenmaal bij. Toch steekt er iets bij hem. Bij de Britse krant The Guardian is hij duidelijk: "Als ego's met elkaar vechten dan is er verdediging, dan is er respect. Maar ik zag ook iemand het hebben over valsspelen en dat is de slechtste aanname die je kan doen. We hebben al deze tests doorstaan en dit is wat het is. Ik vind het niet leuk als mensen dat gaan roepen."

Onbekend terrein

Alhoewel de strijd nog lang niet gestreden is droomt de Brit wel vast een beetje over de mogelijke wereldtitel. Mocht de titel er daadwerkelijk komen, dan is het de titel waar hij het meest trots op is. Hij spreekt zich uit: "Als het lukt, dan denk ik dat wel ja. Maar naast Michael (Schumacher, red.) heeft nog nooit iemand gevochten voor een achtste wereldtitel. Het is een nieuwe positie, het is echt onbekend terrein."