Jeddah Corniche Circuit krijgt amper 24 uur van eerste training benodigde licentie

De heren coureurs draaien vanmiddag voor het eerst het Jeddah Corniche Circuit op. De baan in Saoedi-Arabië is gloednieuw en de werkzaamheden aan het circuit zelf zijn dan ook net af. Er was echter nog wel een dingetje, op donderdagochtend had de baan nog niet de benodigde Grade One-licentie.

Elk circuit dat een Formule 1-race wil huisvesten moet voldaan aan de eisen van een Grade One-licentie. Zonder deze licentie kan de koningsklasse van de autosport niet rijden op de baan. Het circuit in Jeddah had donderdagochtend nog geen Grade One-licentie dus het werd even spannend.

24 uur

Race Director Michael Masi voerde later op de ochtend de laatste inspecties uit en de Saoedische organisatie mocht opgelucht adem halen: Masi keurde alles goed. Iets meer dan 24 uur voor de eerste training werd de baan dus pas volledig goedgekeurd, het geeft aan hoe haastig de klus is geklaard in Jeddah.

Progressie

Masi zelf was overigens wel onder de indruk. Nadat hij het circuit had goedgekeurd sprak hij eventjes met Motorsport.com: "Voor alle betrokkenen is dit een indrukwekkende reis geweest. Ik heb veel progressie gezien tijdens mijn bezoeken in de afgelopen maanden. Dat is heel erg bijzonder."