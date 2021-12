Hamilton kritisch op Saoedi-Arabië: "Er moeten hier dingen veranderen!"

Dit weekend rijdt de Formule 1 voor het eerst in Saoedi-Arabië. Het is een fel bekritiseerde race, het land staat immers niet bepaald bekend om hun fantastische mensenrechten. Het zorgt ook voor scherpe uitspraken onder de coureurs, Lewis Hamilton is zeer uitgesproken.

De Britse Mercedes-coureur schoof in Jeddah aan voor de gebruikelijke persconferentie op de donderdag. Hij voelt zich op zijn gemak maar hij is duidelijk: "Of ik mij hier comfortabel voel? Ja. Maar het is niet mijn keuze om hier te zijn. De sport heeft die beslissing genomen."

Schokkend

Hamilton zal weer zijn regenbooghelm dragen in het land. Hij schrok zich rot toen hij zag hoe er in Saoedi-Arabië met homoseksuelen wordt om gegaan: "Als iemand de tijd wil nemen om de regels voor de LHBTQ+ community te lezen, het is echt schokkend. Er moeten hier dingen veranderen."

Vrouwenrechten

De Mercedes-coureur ziet ook dat het nog steeds niet zo goed gaat met de vrouwenrechten in het land. Hij was weer duidelijk: "Vrouwen mogen bijvoorbeeld pas sinds 2018 autorijden. Sommige vrouwen zitten nog steeds in de gevangenis voor autorijden omdat ze dat jaren terug deden. Dus er moet een heleboel veranderen. Ik denk dat onze sport meer moet doen."