Verstappen doet niet mee aan oorlogstaal in titelstrijd

Max Verstappen vervolgt in Saoedi-Arabië zijn epische titelstrijd met Lewis Hamilton. De Nederlandse Red Bull-coureur gaat nog aan de leiding in het wereldkampioenschap maar voelt de hete adem van Hamilton in zijn nek. Toch blijft de Limburger zeer rustig onder de situatie.

Op het Jeddah Corniche Circuit schoof Verstappen aan bij de internationale pers op zijn licht op de titelstrijd en de allereerste Grand Prix van Saoedi-Arabië ooit. Verstappen pakt het aan als elke andere race. Op de persconferentie sprak hij zich uit: "Ik ga het doen zoals ik al het hele seizoen doe. Niets is anders. Het is een nieuw circuit, dat moeten we eerst leren kennen."

Concentratie

Verstappen blijft dan ook rustig onder de gespannen situatie. De epische titelstrijd maakt niet zoveel indruk op hem. Hij haalt zijn schouders erover op: "Ik concentreer mij gewoon op het weekend. Ik ga proberen om zo goed mogelijk voor de dag te komen hier."

Gemotiveerd

De Nederlandse Red Bull-coureur barst ten minste wel van de motivatie. Hij wil alleen niet te ver op de zaakjes vooruit lopen: "We zijn heel erg gemotiveerd. Het is een nieuwe kans voor iedereen. Hopelijk wordt het een spannend weekend en hopelijk kunnen we hier competitief zijn. Maar het is nog veels te vroeg om daarover iets te zeggen."