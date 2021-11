Horner barst van het vertrouwen: "Als team zijn we de betere"

Aankomend weekend gaat de spannende titelstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton weer in volle vaart door. Ze vervolgen hun duel op het hagelnieuwe Jeddah Corniche Circuit in Saoedi-Arabië. Ze vechten niet alleen voor hun eigen titel maar ook voor het constructeurskampioenschap.

Ook daar is immers nog steeds alles mogelijk. Mercedes gaat nog steeds aan de leiding maar Red Bull Racing heeft het gat dicht gereden en volgt op nog maar vijf puntjes. Beide renstallen kunnen dus nog steeds met allebei de wereldtitels aan de haal gaan.

Beter

Bij Red Bull hebben ze er in ieder geval alle vertrouwen in. Teambaas Christian Horner wordt bij Channel 4 gevraagd of zijn team nu de betere is. De Red Bull-man is duidelijk: "Ja, als team zijn we dat denk ik. Ik denk dat we het voor elkaar hebben gekregen om deze uitdaging aan te gaan. We hebben tot nu toe meer races gewonnen."

Mercedes

Horner denkt dan ook dat concurrent Mercedes zich nog nooit op deze positie in de kampioensstrijd heeft bevonden. Hij ziet het als een voordeel: "We hebben onderweg wat pech gehad. Maar wie heeft Mercedes in deze positie gekregen in de afgelopen zeven jaar? Ze hebben zich nog nooit in deze positie bevonden."

Bakoe

De Britse teambaas heeft dan ook het volste vertrouwen in de dubbele wereldtitel. In Saoedi-Arabië wil hij gewoon weer voor de volle buit gaan: "Ik denk dat we het nog steeds kunnen doen. We hebben het gevoel dat Jeddah een soort hoge snelheids-variant is van Bakoe. Dat kan heel interessant worden."