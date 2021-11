Binotto kan niet wachten op 2022: "Het is haast ondragelijk"

Ferrari kende in 2020 een werkelijk rampzalig seizoen. De legendarische formatie zakte compleet door het ijs en krabbelde dit jaar weer enigszins op uit een diepe put. Momenteel staan ze derde in de tussenstand bij de constructeurs alleen zijn ze nog lang niet waar ze willen staan.

De Italiaanse renstal is al geruime tijd druk bezig met de ontwikkelen voor 2022. Teambaas Mattia Binotto kan niet wachten op het einde van het seizoen. Bij Corriere dello Sport spreekt hij zich uit: "Het is haast ondragelijk. We wilden veel leren dit jaar en dat hebben we gedaan. We werken al geruime tijd in volle vaart voor de auto voor aankomend jaar. Ik kan niet wachten op het einde van het seizoen."

Binotto geeft ook eerlijk toe dat alles wat het team dit jaar heeft aangepast is gebeurde met 2022 in het achterhoofd. "We hebben aan het begin van het jaar een aantal dingen aangepast maar dat draaide meer om ontwikkeling. Ook de optimalisatie van de motor aan het einde van de zomer was gericht op 2022."