Hamilton ziet in Russell ideale opvolger: "Komt een punt dat ik deze sport verlaat"

Aankomend seizoen ziet alles er een beetje anders uit bij Mercedes. Kopman Lewis Hamilton blijft het team trouw maar in de andere cockpit zal een nieuwe coureur zitten. Valtteri Bottas vertrekt naar Alfa Romeo en Mercedes geeft George Russell de kans naast Hamilton.

Russell heeft de afgelopen paar seizoenen laten zien wat hij waard is bij het team van Williams. Dit seizoen toverde hij in de kwalificaties in België en Rusland. Ook wist hij eindelijk punten te scoren voor het Britse team en maakt hij een solide indruk.

Respectvol

Lewis Hamilton is in ieder geval volledig omver geblazen door zijn aankomende teamgenoot. Tegenover de BBC spreekt Hamilton zich uit: "Je hebt gezien dat George enorm respectvol is. Hij is een supergetalenteerde jonge man. Ik denk dat er een enorme hoeveelheid respect is en we hebben momenteel een goede balans."

Wereldkampioen

Hamilton weet hoe het is om bij een topteam binnen te komen naast een kampioen. Maar nu hij ouder is staat hij anders in de situatie: "Ik wil echt dat hij gaat slagen. Er komt een punt waar ik deze sport verlaat. Hij is mijn teamgenoot en hij is de volgende Brit die ik graag wereldkampioen wil zien worden."