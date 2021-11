Norris tempert verwachtingen: "Ik ben geen zevenvoudig wereldkampioen"

Lando Norris is bezig meer een zeer sterk seizoen. De jonge Britse McLaren-coureur staat momenteel vijfde in de WK-stand en is daarnaast ook zeer populair onder de fans wereldwijd. Uit een enquête onder Formule 1-fans bleek hij zelfs één van de populairste coureurs van het veld te zijn.

Ook op de baan gaat het prima voor Norris. Hij wist meerdere podiumplekken te pakken, pakte een pole position in Rusland en won die race bijna maar kraakte onder de regenval. Hij lijkt nog net te kort te komen om tot de buitencategorie te behoren.

Geen Hamilton

Norris is zelf dan ook de eerste die dat zal toegeven. Tegenover de Amerikaanse tak van ESPN spreekt hij zich uit: "Ik ben nog steeds geen Lewis Hamilton. Ik ben geen zevenvoudig wereldkampioen en ik sta ook niet bekend om meerdere dingen zoals hij. Hij is ook populair buiten de Formule 1. Ik zou niet zeggen dat ik in de buurt kom."

Fans

Tot zijn grote verbazing zag ook Norris dat hij qua populariteit alleen Max Verstappen voor zich moet dulden. Hij is er nog steeds een beetje beduusd door: "Toen de ranglijst naar buiten kwam bleek dat ik de nummer twee was. Er zijn een heleboel dingen waardoor fans dol op mij zijn die verschillen met andere coureurs. Het gaat goed op het moment. Soms gaat het een beetje ver maar het is leuk om te hebben."