Häkkinen ziet compleet duel: "Gevecht tussen Lewis en Max, Horner en Wolff"

De titelstrijd werd afgelopen weekend alleen maar spannender in Qatar. Lewis Hamilton won de race en verkleinende daardoor zijn achterstand op zijn rivaal Max Verstappen in de titelstrijd. Hamilton domineerde en won de race zeer simpel. Verstappen reed op zijn beurt weer naar voren nadat hij een gridstraf had gekregen van de veelbesproken stewards.

Tweevoudig wereldkampioen Mika Häkkinen heeft het hele gebeuren rustig gadegeslagen. De Fin deelt zijn observaties in zijn column voor Unibet: "Max pushte heel hard maar Lewis reed al vier seconden voor hem toen de Red Bull-coureur de tweede plek pakte. Dit was echt een gecontroleerde performance van Lewis. Hij weerstond elke poging van Red Bull om zijn strategie onder druk te zetten."

De druk is zeer zeker heel hoog. Beide teams bekijken elkaar met argusogen en gooien haast onophoudelijk modder naar elkaar. Volgens Häkkinen zorgt dit voor een totaal duel: "Het is een gevecht tussen Max en Lewis, Wolff en Horner en de 2000 werknemers van hen. We hebben al wat gespannen momenten gezien en ik weet zeker dat we er nog meer gaan zien."