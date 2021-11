Horner over sprintrace: "Verstappen zal niet rustig aan doen"

Red Bull Racing had niet de kwalificatie waarop ze hadden gehoopt. Max Verstappen zal de sprintrace moeten starten vanaf de tweede startplek en Sergio Perez kwalificeerde zich als vierde. Lewis Hamilton en zijn nieuwe motor waren de Red Bulls te snel af maar hij heeft zondag een gridstraf.

Teambaas Christian Horner had de snelheid van Hamilton al zien aankomen. Tegenover Sky Sports was hij duidelijk: "Ik denk dat we vanmorgen al zagen dat Lewis heel erg sterk was. Die frisse motor produceert overduidelijk veel paardenkracht voor hem. Dus de tweede plaats was het beste wat we konden doen dit weekend."

Horner verwacht dat Verstappen in de sprint niet kalm aan gaat doen. De Brit is vrij duidelijk: "Hij is een autocoureur en als hij de leiding kan pakken bij de start dan doet hij dat. Hij moet als tweede finishen om de pole te pakken. Je moet er voor gaan bij de start en dan zie je wel hoe het gaat."