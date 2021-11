Horner blij met Perez: "Zijn vertrouwen in de auto is aan het groeien"

Lang leek het erop dat Sergio Perez maar niet op stoom kwam bij Red Bull Racing. Maar de afgelopen paar races liet de Mexicaan zien wat hij waard was. De Red Bull-coureur stond de afgelopen drie races op het podium en gaf zijn teammaat Max Verstappen de nodige rugdekking.

Red Bull-teambaas Christian Horner is blij met het feit dat Perez zo in vorm is geraakt. In de F1 Nation Podcast spreekt Horner zich uit: "Zijn vertrouwen in de auto is overduidelijk aan het groeien. Ik denk dat het niet zo simpel is om die auto zomaar te begrijpen. Dat kostte hem tijd eerder in dit seizoen."

Perez laat inmiddels zien wat hij in huis heeft en rijdt met veel vertrouwen zijn races. Horner weet wat daar allemaal voor nodig was. Hij is zeer tevreden: "Het is gelukt om hem te helpen met de set-up en het allerbelangrijkste namelijk het vertrouwen in de auto. Ik heb het gevoel dat hij daar steeds beter en beter inkomt."