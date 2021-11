'Plannen voor Grand Prix in Londen zeer serieus'

Er beginnen zich steeds meer geïnteresseerden te melden voor een plekje op de Formule 1 kalender. Ook vanuit Engeland komen er nu geruchten naar buiten over een zeer bijzondere mogelijke Grand Prix. Er zijn nu namelijk verhalen dat hoofdstad Londen op een plekje op de kalender aast.

Volgens de Britse krant Daily Mail zou men nadenken over een Grand Prix in de Royal Docks. De plannen zouden zich zelfs al in een vergevorderd stadium bevinden en burgemeester Sadiq Khan zou de plannen steunen.

Investeerders

Volgens de Daily Mail zou een Amerikaanse investeringsmaatschappij werken aan de plannen. De ideeën zijn zeer ambitieus want ze zouden zelfs van plan zijn om een compleet sport en evenementencomplex te bouwen op de locatie.

2024

Volgens de geruchten zou de organisatie al in gesprek zijn met de Formule 1. Wat mee helpt is dat burgemeester Khan volledig achter de plannen zou staan. Men denkt aan een plek op de kalender van 2024. Het is niet de bedoeling om de plek van Silverstone in te nemen. Het plan is om twee Britse races te organiseren. De Formule 1 flirtte al eerder met de metropool, in 2017 hield de sport een demorun in het stadscentrum.