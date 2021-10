Hamilton heeft veel geleerd: "Wanneer je jong bent denk je alleen maar aan winnen"

Lewis Hamilton is al jarenlang de te kloppen man in de strijd om het wereldkampioenschap. De Brit heeft dit jaar met Max Verstappen één van zijn sterkste tegenstanders ooit. Ook naast de baan voert Hamilton een harde strijd, hier tegen racisme en voor meer inclusiviteit. Hij hoopt dat de nieuwe generatie Formule 1-coureurs zijn voorbeeld zullen volgen.

De zevenvoudig wereldkampioen is zich bewust van het feit dat hij een rolmodel is voor de jeugd. Hij gebruikt zijn invloed dan ook om de nieuwe generatie dingen te leren die hij heel belangrijk vindt. Hij hoopt dat de nieuwe generatie coureurs dit zich beseft.

Winnen

In gesprek met Sky Sports spreekt Hamilton zich uit over dit onderwerp. De Brit is duidelijk: "Wanneer je jong bent denk je alleen maar aan winnen. Je hebt geen tijd voor die andere dingen. Althans, dat is wat je denkt want je hebt die tijd wel. Dat is wat we over moeten brengen."

Trots

Hamilton praat dan ook veel met de jonge coureurs op de grid. Hij is vol lof over de nieuwe generatie coureurs: "Ik praat veel met Mick Schumacher, hij is zo'n aardige jongen. Hij zegt vaak: Ik weet niet alles, is er iets wat je mij kan bijbrengen? Hetzelfde geldt overigens voor Lando Norris. Dus ik ben echt heel trots op deze nieuwe generatie coureurs. Maar we kunnen ze nog steeds aanmoedigen om meer begrip te tonen en meer te investeren."