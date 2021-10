Horner wil niet op de zaakjes vooruit lopen: "In bijna elke race scheelt het maar een paar tienden"

De Amerikaanse Grand Prix zit er nog maar net op en het vooruit kijken is al begonnen. De volgende afspraak op de kalender is in Mexico en dat bleek in de laatste races daar een echt Red Bull circuit. Bij de Oostenrijkse formatie willen ze echter niet op de zaken vooruit lopen.

In Austin was Mercedes van te voren de favoriet maar die voorspelling kwam niet uit. Red Bull-teambaas Christian Horner wil dan ook niet te positief praten over Mexico. Hij deelt zijn hersenspinsels in gesprek met Motorsport.com: "Het is dit jaar heel close tussen de twee teams. Er is geen reden om er vanuit te gaan dat het niet spannend gaat worden in de aankomende races."

Maar natuurlijk hoopt Horner wel dat er succesvolle races aankomen. Horner: "Hopelijk zijn we sterk daar. Mexico en Brazilië zijn goede circuits voor ons geweest in het verleden. Maar dit jaar is het zo close in bijna elke race schilt het maar enkele tienden. Ik zie niet waarom dat anders zou moeten zijn in Mexico."