Marko hield het haast niet meer: "Max was fantastisch met de banden"

Max Verstappen liet in Austin heel Red Bull Racing juichen. Hij wist ter nauwer nood Lewis Hamilton achter zich te houden en liet zijn team opgelucht adem halen. Ook teamadviseur Helmut Marko durfde haast niet te kijken en kon dankzij Verstappen juichen.

Na de succesvolle race verscheen de Oostenrijker voor de camera van de Duitse tak van Sky: "We stonden te shaken tijdens de gehele race. Jammer genoeg was het niet onze start. Er ging iets fout met het aangrijppunt van de koppeling, het was niet Max zijn fout. Daardoor konden we in de eerste stint niet de pace bereiken dit we wilden."

Marko zag dat Red Bull besloot om het agressief aan te pakken. De Oostenrijker met een glazen oog kijkt erop terug: "Achteraf gezien werkte de undercut maar we zagen dat we te langzaam waren in de middelste stint. Toen maakten we de afweging: twee of drie stops? Max was fantastisch in hoe hij omging met de banden. Iedereen stond te shaken, niemand kon meer stil staan."