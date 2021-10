Horner genoot van Perez: "Checo is echt on fire!"

Waar men voor de kwalificatie verwachtte dat Red Bull nog wel eens achter de feiten aan kon lopen bleek dat achteraf toch echt klinkklare onzin. Max Verstappen pakte pole position en Sergio Perez vloog naar de derde stek. Die prestaties zorgden voor een glimlach bij teambaas Christian Horner.

Na afloop van de kwalificatie verscheen Horner voor de camera van Sky Sports. Hij was vooral complimenteus voor Perez: "Checo is echt on fire dit weekend. Ongeveer vanaf de eerste sessie is hij al tevreden met de auto en ik dacht dat hij zijn eerste pole ging pakken en toen kwam er lichte regen."

De Red Bulls waren de zo goed als de laatste auto's op de baan. Daardoor kwamen ze de mini-regenbui tegen. Desondanks zag Horner Verstappen pole pakken: "Dat heeft ze misschien wat tijd gekost maar Max hield zijn hoofd koel. Een fantastische performance van Max maar hij was fenomenaal!"