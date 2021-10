Perez ziet zichzelf als teamplayer: "We werken samen om samen succesvol te zijn"

In Austin zal Red Bull Racing er weer alles aan doen om met de winst naar huis te gaan. Toch weten ze zelf ook wel dat dit een bijzonder lastig klusje gaat worden, Mercedes was bizar snel in de afgelopen races. Het viel Sergio Perez ook op en hij weet dan ook wat hem te doen staat.

De Mexicaanse Red Bull-piloot denkt in Austin sneller te kunnen dan tijdens de vorige race. Hij wordt geciteerd door Speedweek: "We zouden hier competitiever moeten zijn dan in Turkije want Mercedes domineerde daar. Ik hoop dat de karakteristieken van dit circuit ons helpen, met al die high-speed bochten. In de laatste paar races hadden ze een goede pace gevonden, vooral op de rechte stukken. Dat was zeker een verrassing voor ons."

Perez liet in Turkije wel zien waarvoor hij door Red Bull was aangetrokken. De Mexicaan hield Lewis Hamilton knap achter zich. Perez ziet dit echter niet als strijden voor Verstappen: "Ik zie het niet als vechten voor een andere coureur maar eerder als vechten voor het team. Max is onderdeel van het team. Iedereen in het team wil dat hij wint omdat we er allemaal van profiteren. We werken samen om samen succesvol te zijn."