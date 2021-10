Ricciardo over titelstrijd: "Max is capabel genoeg"

Het was op de traditionele donderdag-persconferentie weer ouderwets gezellig. Men had besloten om Daniel Ricciardo en Max Verstappen aan elkaar te koppelen en dat werd een vrolijke bedoeling. Naast grapjes over rugmassages en nachtmerries werden er ook nog serieuze zaken besproken.

Ricciardo was dan ook vol complimenten over zijn voormalige teamgenoot. Op de persconferentie gaf de Australische McLaren-coureur aan dat Verstappen al geruime tijd kampioensmateriaal is: "Er was een fase aan het begin van zijn loopbaan waar hij de snelheid had maar nog wel wat foutjes maakte. Maar dat heeft hij snel achter zich gelaten."

Ricciardo is de moeilijkste niet en werpt zijn blik op de titelstrijd tussen Verstappen en Lewis Hamilton: "Lewis mag dan wel ervaring hebben met het winnen van kampioenschappen maar ik denk niet dat dat een voordeel voor hem is. Ik denk dat ze beide wereldkampioen kunnen worden. Lewis heeft zich bewezen maar Max is ook capabel genoeg hoor. Hij is mentaal heel sterk, dat heeft hij al vaker laten zien. Ik kijk er naar uit om te kijken hoe dat zich vervolgt. Ik ben geen onderdeel van het gevecht maar als fan wil je natuurlijk dat het tot het einde doorgaat."