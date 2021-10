Werkzaamheden Qatar verlopen voorspoedig: "Werk bijna voltooid"

Op 21 november staan de heren coureurs voor het eerst aan de start van een Grand Prix in Qatar. De race werd toegevoegd aan de kalender na het wegvallen van Australië. Het Losail International Circuit is van origine eigenlijk een circuit voor de MotoGP dus er moet het één en ander worden aangepast.

Vooral de ingang van de pit lane is aangepakt. Deze was eerst altijd voor motoren bedoeld en dat is ietsje anders dan de brede Formule 1 wagens. Race director Michael Masi is blij met het verrichte werk. In gesprek met The Race gaat hij hierop in: "Wat ooit de pitsstraat-ingang was voor de motoren zal dramatisch veranderen."

Masi zal zelf nog een dezer dagen polshoogte gaan nemen: "Dat werk is bijna voltooid. Ik ga er aankomend weekend heen, voor Austin. Ik ga er een kijkje nemen maar bijna al het werk is af." Verder worden er ook nog TecPro-barriers aangebracht en worden er extra kerbs toegevoegd die voor de Formule 1 handig zijn. Denk aan de beruchte broodjes en dubbele kerbs.