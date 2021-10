Dit is dé speciale livery waar Max Verstappen en Sergio Perez tijdens GP Turkije mee gaan rijden!

Red Bull Racing en AlphaTauri zullen dit weekend Honda bedanken. Dit doen ze, omdat eigenlijk de Grand Prix van Japan op de kalender stond.

De Grand Prix in het Aziatische land ging niet door vanwege de coronabeperkingen, daarom is de Grand Prix van Turkije op die plaats gekomen. Red Bull Racing besloot toch om wat te doen samen met AlphaTauri.

Horner zei over de livery: “We hadden er allemaal naar uitgekeken om de Japanse fans van Honda een kans te geven om onze uiterst succesvolle relatie in de Formule 1 te vieren, op eigen bodem in Suzuka", zo begon de teambaas.

"Nu de race is geannuleerd door de pandemie, konden we het weekend niet voorbij laten gaan zonder hulde te brengen aan Honda en zijn geweldige thuisfans door een beetje van zijn erfgoed naar Istanbul te brengen. De gekozen kleurstelling voor onze auto's is een eerbetoon aan Honda's opmerkelijke F1-historie en hopelijk kunnen we de fans dit weekend opnieuw een overwinning bezorgen in die legendarische kleuren."

Honda stond met Red Bull en AlphaTauri 35 keer op het podium, won daarvan dertien keer en pakte elf pole positions.