Villeneuve: "Max is superieur terwijl Hamilton tekenen van zwakte vertoont"

Jacques Villeneuve denkt dat Max Verstappen de titel zal winnen omdat hij superieur is aan Lewis Hamilton en minder fouten maakt dan zijn rivaal. Het duo is dit seizoen verwikkeld in een hechte strijd om het kampioenschap, waarbij de Mercedes-coureur de Nederlander momenteel met slechts twee punten leidt.

Beiden hebben het hele jaar door over het algemeen goed gereden en zijn twee van de meest indrukwekkende coureurs op de grid geweest, hoewel er een vreemde fout is ingeslopen.

Ook Mercedes zwak

Villeneuve denkt dat de Red Bull-coureur dit seizoen de betere van de twee is. "Verstappen is superieur", vertelde hij aan Corriere della Sera. "Hij heeft geen echte fouten gemaakt. Hij ging altijd in de aanval. Lewis toonde in plaats daarvan zwakke punten. En Mercedes ook, meer dan Red Bull.”

Op dit moment lijkt het erop dat Hamilton voor het eerst sinds 2016, toen hij verloor van Nico Rosberg, tot de laatste race van het jaar voor de titel zal moeten vechten. Villeneuve is van mening dat de zevenvoudig wereldkampioen sindsdien misschien een beetje gas terug heeft genomen als gevolg van een gebrek aan concurrentie.

"Na Rosberg had hij een makkelijk leven. Misschien suste hij een beetje in slaap, dit jaar werd hij echter in shock wakker, maar hij blijft een fenomeen in de sport."

Kritisch op straffen FIA

Zowel Hamilton als Verstappen hebben dit jaar straffen gekregen voor botsingen tussen de twee, waarbij de eerste een tijdstraf kreeg op Silverstone en de laatste een gridstraf op Monza. Villeneuve vindt dat de Nederlander niet veel fout heeft gedaan in Italië en is ook kritisch over de straf van de Brit voor het maken van een fout in zijn thuisrace.

"Ik weet het niet, dat was ook een onbedoelde manoeuvre", zei hij over het Silverstone-incident. “Het was een fout en het irriteert me dat fouten worden afgestraft. Deze twee coureurs slagen er niet in om binnen de limiet te blijven. Lewis maakt deze fouten meestal niet, het overkomt hem alleen bij Max.”