Schuiven met starttijd Formule 1 door regen? "Iets wat we gaan overleggen"

Het was na de Belgische Grand Prix wel duidelijk, er moest iets gaan veranderen. De door regenval verpestte race had voorzien kunnen worden ,dat het ging regenen was immers allang duidelijk, maar er leek niet te zijn over nagedacht. Er was even de angst dat iets soortgelijks zou gebeuren in Sotsji maar in Rusland bleef het uit.

Dat de zaterdag in Sotsji kletsnat zou worden was van te voren al lang en breed bekend. De organisatie besloot dan ook om de Formule 3-race een dagje naar voren te halen en de derde vrije training te cancelen. Het verplaatsen van de startijden van races om Spa-situaties te voorkomen kan in de toekomst misschien wel vaker gebeuren.

In gesprek met The Race liet race director Michael Masi zich hierover uit: "Nee, het gaat niet om televisie-schema's. Ik denk dat het iets is waar we de aankomende weken over gaan overleggen." De Formule 3 werd immers ook met een dag vervroegd en die was ook gewoon te zien op de buis.

Na de weggespoelde race in België bleek wel dat er snel een oplossing moest komen voor dit soort uitzonderlijke gevallen. Er zou dan ook snel een oplossing komen. Met de Formule 3-race in Rusland was er dus mogelijk een toekomstige oplossing te zien.

Echter moet er volgens Masi nog van alles worden besproken: "We zeiden dat er na Spa een aantal strategische gesprekken moeten plaats vinden met de FIA, de Formule 1 en de 10 teams. Dat gaat één van de gespreksonderwerpen op de volgende meeting van de Strategy Group worden."