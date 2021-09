Hamilton voorzichtig met zijn motoren: "Behandel ze met zorg"

De strijd om de wereldtitel is onverminderd spannend. Lewis Hamilton dacht in Sotsji eventjes lekker te kunnen uitlopen op zijn concurrent maar Verstappen reed doodleuk van de laatste plaats naar de tweede plek. De Red Bull-coureur moest daar starten na een motorwissel en die motoren gaan nog een rol spelen dit seizoen.

Als een coureur teveel motoren gebruikt betekent dat een gridstraf. Het gevolg daarvan is achteraan starten. Sergio Perez was in Zandvoort de eerste die eraan moest geloven en Valtteri Bottas volgde in Monza én Sotsji. In de Russische kustplaats besloot Red Bull ook Max Verstappen de straf te laten ondergaan.

Vurige verwachting

Bij de ploeg van Hamilton wordt er van alles aangedaan om er voor te zorgen dat de Brit niet hetzelfde lot zal moeten ondergaan. Maar eigenlijk ontkomt niemand er aan. Bij Red Bull spreekt men de vurige verwachting uit dat Hamilton zeer binnenkort in het achterveld zal moeten starten. De klantenteams van Mercedes en fabriekscoureur Bottas hebben namelijk al meerdere motorstraffen binnen geharkt.

Hamilton

Lewis Hamilton heeft nu zelf ook gereageerd op de kwestie. In gesprek met Motorsport.com doet hij zijn uitspraken: "Ik heb natuurlijk één motor verloren. Valtteri al meerdere. En ook vele andere in de paddock hebben dat gehad. Dus nu probeer ik mijn motoren met alle zorg te behandelen als ik ermee rijd. Ik let op hoe ik gas met de motor, hoe ik hem op toeren laat komen, hoe ik hem over de toeren jaag. Ik probeer dat tot een minimum te beperken in mijn rondes."