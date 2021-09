Kwalificatie mogelijk op normale tijd, situatie medische helikopter belangrijk

Het lijkt erop dat de kwalificatie op de geplande tijd door zal gaan. Dat is ten minste de intentie van de FIA. Maar voorlopig is er geen actie op de baan, de eerste sessie die zal worden verreden is de kwalificatie. De situatie op het aanliggende vliegveld is namelijk van belang.

1. FIA: “An updated timetable has been issued with the next session being F1 qualifying at the originally scheduled time. While the conditions at the track have improved, there is still inclement weather in the local area that is affecting the airport and road network." — Adam Cooper (@adamcooperF1) ___Escaped_link_614f21b752dbb___

De medische helikopter kan namelijk niet opstijgen door de omstandigheden op het vliegveld. De FIA verwacht dat de situatie op het vliegveld gaat verbeteren en de helikopter daardoor weer kan vliegen. Zonder medische helikopter zal er namelijk niet gereden worden.

Oud-coureur Damon Hill is als analist aanwezig op het circuit en deelt op Twitter een foto waar men op kan zien dat de wolken al weer een beetje zijn weggetrokken. Toch lijkt het erop dat er meer regen onderweg is dus het is voorlopig nog eventjes afwachten.