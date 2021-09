Tanabe kijkt vooruit: "Geen fouten maken en performance maximaliseren"

De laatste fase van het huidige seizoen Formule 1 is inmiddels aan het aanbreken. Dat betekent dat elk punt belangrijk is en dat foutjes eigenlijk niet gewenst zijn. Dat weten ze ook bij Red Bull Racing en Honda. De Oostenrijkse/Japanse combinatie is hard op jacht naar de wereldtitel.

Vooralsnog staat hun Nederlandse troef Max Verstappen aan de leiding van het wereldkampioenschap. Echter heeft Verstappen wel een gridstraf in Sotsji door het inmiddels beruchte Monza-incident. En dan is er ook nog eens een grote kans dat de nuchtere Limburger ook voor een motorstraf gaat.

Volledige focus

Het is dus wel duidelijk dat volledige focus en weinig foutjes juist nu belangrijk zijn. In een persverklaring kijkt Honda-bons Toyoharu Tanabe eerst eventjes snel terug op de gebeurtenissen in Monza: "De afgelopen triple header was veelbewogen en over het algemeen positief. Twee uit de drie races waren overwinningen voor Max en hij heeft de leiding in het kampioenschap weer gepakt."

Geen fouten maken

Toch is Tanabe niet geheel tevreden met hoe alles is verlopen: "Jammer genoeg hebben we niet zoveel punten gepakt met beide teams als gehoopt. Dus we hopen dat dat verandert dit weekend en alle vier de Honda-coureurs een sterke race in Rusland zullen hebben. We arriveren in het laatste gedeelte van het seizoen en het is belangrijk dat we onze performance maximaliseren en geen fouten maken."