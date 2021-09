Wolff blikt vooruit: "Focussen op details en processen"

In Rusland gaat de strijd om het wereldkampioenschap onverminderd hard door. Max Verstappen en zijn Mercedes-rivaal Lewis Hamilton zullen elkaar weer het vuur aan de schenen leggen in Sotsji. Het circuit met een Olympisch tintje is echter al sinds jaar en dag Mercedes-terrein.

Mercedes-teambaas Toto Wolff kijkt met gemengde gevoelens terug op het vorige hoofdstuk in Monza. In de Mercedes-vooruitblik blikt hij dan ook eerst terug: "Na een veeleisende en intense triple header zijn we nu weer klaar om er vol voor te gaan. De laatste race in Monza was bitterzoet. Een sterke performance van Valtteri en een goed resultaat voor hem maar ook het gevoel dat Lewis punten is verloren want hij had de potentie om voor de winst te vechten."

Toch is de machtige Oostenrijker een positief man. Hij verwacht dan ook veel van het resterende seizoen: "De W12 ziet er competitief uit en met nog maar acht races te gaan is het voor ons nu de tijd om onze ervaringen te gebruiken en ons te focussen op de details en processen die ons terug aan de top zullen helpen."

En die strijd zullen ze voort zetten in Sotsji. Het Olympisch park is in de geschiedenis altijd een plek geweest waar Mercedes voor goud streed. De Duitse formatie won namelijk alle Russische races in de geschiedenis van de Formule 1. Wolff weet dit en weet ook dat het nu een zware klus gaat worden: "We hopen onze successen in Rusland een vervolg te kunnen geven maar we weten dat het dit jaar een ander verhaal is en we verwachten dan ook nog een intens weekend."