Honda heeft in het geheim upgrade doorgevoerd

Het gaat Red Bull Racing en Max Verstappen vooralsnog voor de wind. De formatie kent een succesvol seizoen en is nog volop in gevecht om de wereldtitels. Ook de motor van motorpartner Honda laat indrukwekkende dingen zien. Nu blijkt dat deze sinds de zomerstop nog sneller is geworden.

Het blijkt namelijk zo te zijn dan de Honda-teams Red Bull en AlphaTauri al sinds België met een geupgrade batterij rond rijden. De batterij ,ook wel bekend als de energy store, is al geruime tijd in ontwikkeling. Honda's hoofd van Power Unit ontwikkeling Yasuaki Asaki spreekt zich in gesprek met The Race uit: "Deze nieuwe energy store is al enkele jaren in ontwikkeling in een project. Dit met als doel om verbeteringen in energie efficiëntie en minder gewicht te combineren."

De Japanners hebben dat ook één groot doel wat ze willen bereiken in hun laatste Formule 1-seizoen: "Omdat we als ultieme doel hebben om Mercedes te verslaan en het kampioenschap te winnen voor dat we sport verlaten aan het einde van 2021 kwamen we erachter dat we de performance moesten uitbreiden. Als zodanig hebben we de ontwikkeling van de nieuwe energy store naar voren gebracht van het originele doel van 2022 naar tijdens het 2021 seizoen."