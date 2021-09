Formule 1 naar Netflix? "Zouden het nu zeker overwegen"

Vanaf 2022 is de Formule 1 in Nederland niet langer op de normale televisie te zien. De in Nederland gloednieuwe streamingsdienst Viaplay heeft namelijk de uitzendrechten verworven. Ook streaming-gigant Netflix begint zich steeds meer en meer in de Formule 1-wereld te mengen en sluit een grote stap dan ook niet uit.

Op Netflix is de afgelopen jaren al veel content omtrent de Formule 1 verschenen. Recent kwam de documentaire over racelegende Michael Schumacher uit op het platform en dat is niet het enige wat er aanwezig is voor de Formule 1-fan. Al enkele jaren zijn er cameraploegen van de streamingsdienst aanwezig in de paddock voor de serie 'Drive to Survive'. Al met al wordt de aanwezigheid van Netflix dus steeds duidelijker.

Kunnen we dan binnenkort ook volledige races live kijken op het platform? In gesprek met het Duitse Spiegel gaat Netflix-CEO Reed Hastings hierop in: "Een aantal jaar geleden waren de Formule 1-rechten al verkocht. We waren toentertijd niet een van de bieders maar nu zouden we het zeker overwegen."

Toch ontkracht Hastings gelijk weer zijn eigen woorden: "Bij Netflix maken we entertainment geen journalistiek. Dan zouden we ons aan bepaalde standaarden moeten houden. We trekken onze handen af van live sport. Met die manier van uitzenden hebben we geen controle over de bron. We hebben geen controle over de Bundesliga. Ze kunnen deals sluiten met wie ze maar willen."