Spa 2.0? Paddock Sotsji staat blank en kleddernat weekend verwacht

Het Formule 1-circus is nog maar net bijgekomen van de weggeregende Belgische Grand Prix en het volgende waterballet staat al weer voor de deur. Het weerbericht voor Sotsji bestaat namelijk uit louter regenwolken. En dan heeft de regen nu al huisgehouden op het Olympisch Park.

Het team van Carlin (Formule 2/3) plaatst namelijk een foto op Twitter waar te zien is dat de paddock in Sotsji is omgetoverd in een soort zwembad. De race is dan wel op het Olympisch Park maar zwemmen stond niet op het programma van de Winterspelen. Het is dan ook de regenval die voor de overstroomde paddock heeft gezorgd.

At least the sky is pretty even if the paddock is a tad flooded 😬🙄 pic.twitter.com/sLQh94ZL0C — Carlin (@CarlinRacing) September 21, 2021

De verwachtingen voor het weekend zijn dan ook kleddernat. Het lijkt er sterk op dat het zaterdag de hele dag hard gaat plenzen, een natte kwalificatie lijkt dus vrijwel zeker. Ook voor de zondag zijn de voorspellingen vooralsnog allesbehalve droog. Volgens de huidige weersvoorspellingen is er de hele dag 75 % kans op neerslag. Het is hopen dat er geen herhaling komt van de Belgische Grand Prix.