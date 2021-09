Leclerc blij met sprintformat: "Vrijdag heeft ineens waarde"

Het sprintkwalificatie-format is voor veel mensen nog eventjes wennen. Ineens is er op drie dagen actie in plaats van op twee. Met een normale kwalificatie op de vrijdag moeten de coureurs ineens drie dagen pieken. Ferrari-coureur Charles Leclerc is er eigenlijk best wel fan van.

De Monegask gaat in gesprek met Speedweek.com in op het nieuwe format. Hij vindt het eigenlijk wel aardig: "Wat ik leuk vind aan het nieuwe format is dat de vrijdag nu ineens waarde heeft gekregen. Het andere format met twee trainingen is een beetje flauw. Er is niks te winnen en ook niks te verliezen. Een vrije training en dan een kwalificatie is iets compleet anders. Nu telt elk rondje in de training. Het is interessanter voor de coureurs en de fans."

De sprintkwalificatie in Monza zelf was echter zeker geen spektakelstuk. Hierdoor kwam er veelvuldig kritiek op het format. Ook Leclerc snapt dit heikele punt: "Aan de andere kant vond ik de sprint in Monza nogal teleurstellend. De korte race op Silverstone was leuk maar Monza niet, dat moet veranderen. Er gaan veel ideeën in de rondte maar we delen allemaal dezelfde mening: het is goed dat er iets nieuws wordt uitgetest."