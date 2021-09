Hamilton en Verstappen strijken meeste salaris op in Formule 1

Het is altijd een enorm populair vraagstuk: Hoeveel geld verdient een Formule 1-coureur? De teams en coureurs houden altijd stijf hun lippen op elkaar aangezien ze dat niet met de buitenwereld willen delen. Gelukkig zijn daar nog andere media die vaak goed in de beurt kunnen zitten van de salarissen.

De Britse krant The Independent is op onderzoek uit geweest en komt tot enkele conclusies. Niet alleen in de strijd om het wereldkampioenschap staan Lewis Hamilton en Max Verstappen bovenaan. Volgens de krant zijn de twee kemphanen ook de twee best verdienden coureurs. Hamilton zou 22 miljoen pond per jaar verdienen en Verstappen volgt op 18 miljoen pond. De verrassende nummer drie in de lijst van de krant is Fernando Alonso met 18 miljoen pond.

Verstappens teamgenootje Sergio Perez zou volgens de krant beduidend minder verdienen. De Mexicaan zou 'slechts' 6 miljoen pond per jaar verdienen. De coureur die duidelijk het minst verdient is ook meteen de jongste coureur op de grid. Yuki Tsunoda zou volgens de krant 'maar' 364.900 pond verdienen. Ook geen onaardig bedrag natuurlijk.