Szafnauer een blij man: "Lance een van de meest begaafde coureurs"

Nu het duidelijk is dat Aston Martin ook in 2022 met dezelfde coureurs zal rijden komen de gebruikelijke complimenten binnen het team weer op stoom. Ook Aston Martin-teambaas Otmar Szafnauer kan het niet laten om zijn vreugde over Vettel en Stroll van de daken te schreeuwen.

Op de site van het team laat hij zijn vreugde blijken: "Lance is een van de meest begaafde coureurs in de moderne Formule 1. En aan dat ruwe talent voegt hij nu ook het nodige racecraft toe. Als een viervoudig wereldkampioen is Sebastian ook een enorme aanwinst voor ons team."

Szafnauer waakt er voor dat het Britse team niet naast hun schoenen gaat lopen: "We onderschatten onze positie nooit. Dus we willen geen overbodige beloftes doen maar we weten zeker dat Sebastian en Lance hun uiterste best zullen doen om het allerbeste uit het beschikbare materiaal te halen." Nu de contracten van beide heren zijn verlengd is de grid voor 2022 steeds duidelijker aan het worden.