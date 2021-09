W Series: Powell wint in Zandvoort voor titelconcurrent Chadwick

Alice Powell heeft zaterdagmiddag in een eneverende wedstrijd de zege naar zich toe getrokken op het circuit van Zandvoort. Vanaf P2 hield de Britse haar landgenoot en titelconcurrent Jamie Chadwick achter zich en scoorde daarmee belangrijke punten voor de strijd in het kampioenschap. Powell en Chadwick staan door deze uitslag op gelijke hoogte in de stand met 109 punten.

Emma Kimiläinen begon de race vanaf pole, maar werd uiteindelijk derde achter de twee coureurs uit Groot-Brittannië. Beitske Visser werd twaalfde, maar was nog niet helemaal fit na de gevolgen van de zware crash op Spa een week geleden.

Op 23 oktober en 7 oktober zijn de laatste twee rondes van de vrouwenserie. Dan reist de klasse af naar de Verenigde Staten en Mexico.