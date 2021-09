F1-Baas roept Hamilton en Verstappen op: "Houd het netjes"

F1-baas Stefano Domenicali roept hoofdrolspelers van dit jaar's wereldkampioenschap Formule 1 op om het netjes te houden op de baan. Hamilton heeft slechts drie WK-punten meer dan Max Versftappen. De twee heren kwamen elkaar al vaak tegen tijdens wiel-aan-wiel gevechten. Tijdens de Britse Grand Prix kwam het voor het eerste tot contact, waarbij Max Verstappen hard van de baan vloog.

Stefano Domenicali onthult dat hij de twee kemphanen heeft bevolen het netjes te houden in de tweede seizoenshelft. De rivaliteit tussen Verstappen en Hamilton is "een cadeau" voor de F1, vertelt Domenicali tegen persbureau PA. "Het is altijd eenvoudig om een schuldige aan te wijzen, maar ik ben geen scheidsrechter. Vanuit mijn positie was het eerste waar ik benieuwd naar was na die klap op Silverstone was of Max OK was. Ik heb na die race met hen beiden gesproken om zeker te zijn dat het gevecht op het juiste niveau blijft.

Intense tweede seizoenshelft

Domenicali: "Ik ken hen allebei behoorlijk goed maar met mijn verantwoordelijkheid, ervaring en de band die ik met hen heb, voelde het natuurlijk voor mij aan om dit te doen. Ik ben geen leraar, zij zijn de beste coureurs, maar zo'n gesprek is wel goed om te voeren. Na dat ongeluk begrepen zij allebei het spel dat zij zullen gaan spelen tot het einde van het seizoen en dat zal heel intens zijn: niet alleen op technisch vlak, maar ook op mentaal vlak. Het is een zaak van wie er geen centimeter toe gaat geven. Deze benadering is geweldig voor diegenen die de Formule 1 liefhebben.

Droom

Domenicali is niet bang dat de sfeer 'te agressief' gaat zijn op Zandvoort in de richting van Lewis Hamilton, na de weekenden in Silverstone en Hongarije."Nee. Het effect op Lewis is andersom. Hoe meer druk hij voelt van een gevecht, hoe meer hij opbloeit. Natuurlijk zie ik liever gejuich in plaats van boegeroep, maar als dat onderdeel is van het gevecht tussen deze twee coureurs dan hoort dat bij het spelletje. Ik ben blij dat ons dit soort gevecht wordt gegeven voor de titel, en als jij mij naar mijn grote droom vraagt, dan is dat wel een beslissende race in Abu Dhabi."