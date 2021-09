Pirelli ziet drie verschillende soorten asfalt op Zandvoort

Het was voor Pirelli voor het weekend aftasten hoe de banden zich zouden gedragen op het boeiende circuit van Zandvoort. Na één dagje trainen hebben de Italianen wat meer zekerheid.

Pirelli-bons Mario Isola schoof na de tweede vrije training aan bij Ziggo Sport en legde de bevindingen uit: "Vanochtend was niet echt representatief, vanmiddag ging dat beter. We hebben wat berekeningen gedaan en we denken dat alles goed komt. We kijken altijd naar de invloed van de layout van circuit op de grip op de baan."

Het is de bandenjongens opgevallen dat er op Zandvoort meerdere soorten ondergrond zijn. Isola daarover: "Als ik kijk naar de data van de baan hebben we drie secties van verschillend asfalt. Sectoren 1 en 3 zijn wat nieuwer terwijl sector 2 wat ouder is." Vooralsnog hebben dit weekend geen bandenproblemen gezien, ook niet in de kombocht.