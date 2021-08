"Gaat de Belgische Grand Prix vandaag nog gereden worden?"

Het regent nog steeds in de Ardennen. De vraag is of er nog gereden gaat worden vandaag. Voor 18:00 moet er gestart worden maar dat heeft Michael Masi ook weer aangepast.

Masi zei tegen Ferrari dat de klok is gestopt dus de kans is groter dat er toch gereden gaat worden. Als er minder dan 75 procent van de totale race afstand zal worden afgelegd worden er halve punten uitgereikt. De laatste keer dat dit gebeurde was in 2009. Dan moeten er wel minimaal 2 rondjes zijn gereden.

Mocht het echt onmogelijk zijn kan er morgen gereden worden. Maar of dat gaat gebeuren is ook nog de vraag aangezien er ook rekening moet worden gehouden met de tv-uitzenders. Vooralsnog is het afwachten.